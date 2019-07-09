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Мобильное приложение ЦБ РФ поможет россиянам определять подлинность банкнот

При этом приложение не гарантирует подлинности купюр

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новая версия мобильного приложения "Банкноты Банка России" может определять некоторые признаки подлинности купюр номиналом 1 000, 2 000 и 5 000 рублей, а также содержит в себе сведения о защитных признаках остальных банкнот. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Мобильное приложение содержит информацию о всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, и их защитных признаках <…> Новая версия приложения от 9.07.2019 может также определить наличие некоторых защитных признаков для банкнот номиналом 1 000, 5 000 рублей модификации 2010 года и 2 000 рублей", - говорится на сайте.

При этом отмечается, что приложение не гарантирует подлинности купюр. Оно поможет самостоятельно сделать это без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки приложения, а также покажет, где именно на банкнотах расположены эти защитные признаки и как они должны выглядеть.

Приложение рассказывает о четырех типах признаков: проверяемых на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения. Также в каталоге или с помощью камеры устройства можно определить год образца и модификации банкноты.

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