В России готовится новая программа развития фарминдустрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство до конца нынешнего года разработает программу развития отечественной фарминдустрии. Глава государства указал, что в документе должно быть учтено использование достижений российских ученых.

На встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина Путину рассказали об одной из разработок по созданию препарата для лечения диабета и о сложностях его отправки на клинические испытания. "Это ключевой вопрос развития фармы у нас вообще, поэтому я, безусловно, полностью на вашей стороне: если мы хотим быть самостоятельными, независимыми и повысить свой суверенитет в этом смысле, то это чрезвычайно важно", - ответил президент. По его мнению, разработки отечественных специалистов должны применяться в России.

Он указал на важность разработки собственных молекул: "Безусловно, мы не будем полностью самостоятельными, если не будем иметь собственных молекул и на этой базе не будем разрабатывать собственных препаратов".

Говоря о борьбе с диабетом, Путин отметил успехи РФ в этой области. "У нас многое сделано за последнее время, Россия в известном смысле является даже лидером в борьбе с диабетом по некоторым составляющим этой проблемы", - сказал он.

"Мы сейчас разрабатываем новую программу развития фармы, правительство над ней работает, она должна быть готова к концу текущего года и рассчитана должна быть до 2030 года. Эта составляющая - использование собственных достижений - должна быть учтена [в документе]", - подчеркнул президент.