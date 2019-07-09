Путину на выставке ИННОПРОМ представили российский умный дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге ознакомился с образцами отечественного умного дома, российской мобильной операционной системой (ОС) и системой удаленного пилотирования 120-тонным самосвалом БелАЗ.

На стенде Минпромторга главе государства показали мобильную операционную систему, ориентированную, прежде всего, на госорганы и организации с повышенными требованиями к информбезопасности, под названием "Аврора", установленную на планшет Aquarius NS208 одноименного российского производителя. Разработчики сообщили Путину, что в планах - установка ОС и на гаджеты Huawei, однако, по их мнению, "выстрелить" "Авроре" на рынке могут помешать планы китайских конкурентов по разработке собственной ОС, которые "подсознательно тормозят нашу разработку".

"Нет-нет, они не подсознательно [тормозят], просто они хотят нарастить [платформу], завоевать клиентов", - высказал мнение Путин, отметив при этом, что и российских гаджетов "тысячи должны быть".

Еще один отечественный продукт, продемонстрированный президенту, это система "умного дома" SmartFlat, которая, помимо функций мониторинга состояния, обеспечения безопасности и комфорта для жителей многоквартирных домов, может также использоваться в системах точного земледелия, цифровизации сельского хозяйства, в управлении специальной техникой и бортовым оборудованием в пассажирских самолетах.

Уникальные разработки

На выставке разработчики российских ethernet-коммутаторов Eltex рассказали президенту про свой новый продукт, попросив поддержать шаги по приоритизации применения российского телеком-оборудования в рамках построения соответствующей инфраструктуры для органов власти. Путин ответил, что не оставит отрасль без внимания: "Мы с вами в этом единомышленники".

Еще одной уникальной разработкой, с которой ознакомился глава государства, стало рабочее место оператора для удаленного управления техникой. В частности, президенту продемонстрировали как оператор управляет 120-тонным самосвалом БелАЗ, находящимся на полигоне Жодино в Белоруссии.

"Востребовано и рынок есть", - заключил Путин.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.