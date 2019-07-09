Мантуров обсудил с арабским фондом Mubadala проект сверхзвукового самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) обсудил с фондом Mubadala (ОАЭ) проект создания сверхзвукового самолета.

"Мы сегодня затронули тему, связанную с разработкой и производством сверхзвукового самолета", - сообщил журналистам Мантуров.

По его словам, проект может быть многосторонним - с участием инвесторов из Саудовской Аравии или других стран. "Коллег заинтересовало, учитывая, что они уже инвестировали в инновационный сектор нашей промышленности", - сказал министр.