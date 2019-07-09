Ставрополье намерено увеличить ВРП на 41% к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены увеличить валовый региональный продукт (ВРП) края на 41% к 2024 году и довести его объем до 1 трлн рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.

"Годовой объем ВРП Ставрополья составляет более 700 млрд рублей, и мы ставим целью увеличить его в 2024 году до 1 трлн рублей. У нашего края высокий потенциал для дальнейшего роста в широком спектре экономических отраслей", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее сообщалось, что ВРП Ставрополья за последние пять лет вырос почти вдвое и достиг 730 млрд рублей. В правительстве края отмечают, что повышать доходы региона, создавать новые предприятия позволяет, в том числе, сотрудничество с крупными компаниями.

Во вторник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ власти региона подписали соглашение о сотрудничестве с руководством ПАО АФК "Система". "Соглашение рассчитано на 5 лет. Стороны договорились сотрудничать в таких областях, как сельское хозяйство, недропользование, гостиничная сфера, информационные технологии, в том числе проекты в рамках концепции "Умный город", - говорится в сообщении для журналистов.

ПАО АФК "Система" - российская публичная финансовая корпорация, инвестиционный портфель которой состоит преимущественно из российских компаний, работающих в различных отраслях экономики. В Ставропольском крае работают дочерние компании корпорации в сфере сельского хозяйства, добычи и розлива минеральной воды, розничной торговли, телекоммуникаций.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.