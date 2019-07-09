Входящую в группу "Сумма" стройкомпанию признали банкротом в суде Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области во вторник признал банкротом компанию "Стройновация", которая входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова, в отношении которого расследуется уголовное дело, следует из определения суда.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в определении, полный текст которого пока не опубликован.

Согласно материалам дела, заявление о признании компании банкротом еще в марте 2017 года подала фирма "Элэс-Руспасифик" и предъявила исковые требования на 300 тыс. рублей. В дальнейшем иски в рамках дела к "Стройновации" подали ряд других компаний. В мае 2018 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении "Стройновации".

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Стройновация" занималась строительством ряда объектов, например, она вела работы по реконструкции калининградского аэропорта Храброво, однако затем подрядчик был заменен из-за отставания от графика.

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов вместе со своим братом Магомедом Магомедовым попали под следствие в 2018 году. Их обвинили в растрате и организации преступного сообщества, а также в хищении 2,5 млрд рублей. Эск-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артур Максидов, который также стал фигурантом уголовного дела, обвиняется в хищении более 668 млн рублей. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Зиявудину Магомедову следствие вменяет также хищение 300 млн рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Предполагаемым организатором хищения является, по данным следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.