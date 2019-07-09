Мантуров: госкомпании и бизнес РФ интересуются научно-технологическими проектами в стране

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Государственные и частные компании РФ интересуются участием в научно-технологических проектах в стране, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), заявил, что государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития страны, а также готово сотрудничать с частным бизнесом.

"Если мы говорим про госкомпании - точно да, есть потенциал. И в последние годы госкомпании - и Ростех, и Росатом, и Роскосмос, и нефтегазовый сектор - активно вкладываются в развитие современных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта", - сказал Мантуров.

Министр добавил, что у таких проектов есть "хороший потенциал для экспорта".

"Частные компании заинтересованы в этом для того, чтобы быть конкурентоспособными и отвечать вызовам сегодняшнего дня", - добавил он.

Мантуров подчеркнул, что никаких специальных преференций госкомпаниям, которые будут участвовать в таких проектах, не предусмотрено. "Никаких исключений госкомпаниям, никаких отдельных преференций в этой части не предусматривается", - заключил Мантуров.