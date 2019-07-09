Путин оценил важность металлургии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку научным исследованиям в области металлургии.

С просьбой обратить внимание на важность разработок в области металлургии к главе государства обратился один из участников встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина. "Я, честно говоря, упустил, не чувствую, что там [в поддержке металлургии] есть какой-то пробел, но металлургия - это базовая отрасль, она достаточно эффективна, по-современному развивается. Поэтому если вы видите, что базовые вещи упущены, давайте мы обязательно посмотрим на это, если в грантовой поддержке чего-то не хватает, еще что-то, - конечно, мы это сделаем, без всякого сомнения", - сказал Путин.

На его взгляд, "металлургия важна для всех: и для гражданских отраслей, и для оборонки; для медицины, для флота - подводного и надводного, гражданского и военного, для авиации, для ракетостроения, для всего". "Будем, конечно, этим заниматься", - заверил президент, поблагодарив за поднятую проблему.