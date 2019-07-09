Строительство новой ВПП в аэропорту Южно-Сахалинска начнется в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Начало строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска (Сахалинская область) запланировано на 2021 год. Об этом ТАСС в кулуарах Евразийского форума по развитию пассажирских маршрутов сообщил генеральный директор аэропорта Никита Полонский.

"Сейчас ведется проработка технико-экономического обоснования, конкурс на проектирование, те предварительные шаги, которые должны предшествовать строительству. По скоординированным с Минтрансом области планам стройка должна начаться в 2021 году, после окончания изысканий, проектирования, серьезной подготовительной работы", - сказал Полонский, добавив, что завершится строительство в 2025 году. Он не уточнил объем инвестиций.

Аэропорт Южно-Сахалинска - международный аэропорт федерального значения. Он был введен в эксплуатацию в 1945 году.