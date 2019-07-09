На строительство аэровокзала на Сахалине потребуется до 10 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Южно-Сахалинск (Сахалинская область) потребует до 10 млрд рублей. Об этом в кулуарах Евразийского форума по развитию пассажирских маршрутов сообщил во вторник ТАСС генеральный директор аэропорта Никита Полонский.

"В начале строительства мы рассчитывали, что это будет около 7 млрд рублей (6,7 млрд рублей - прим. ТАСС). Сейчас, начав стройку и понимая, какие доработки нужно внести в проект, мы полагаем, что стоимость строительства будет до 10 млрд рублей", - сказал Полонский.

По его словам, площадь нового комплекса составит порядка 40 тыс. кв. м, и в перспективе он сможет разместить до 1,6 млн пассажиров в год.

Ранее региональные власти сообщали, что сроки ввода в эксплуатацию нового комплекса переносятся с 2019 на 2020 год. По словам вице-премьера областного правительства Сергея Олонцева, на изменение сроков сдачи повлияла, в частности, "недостаточно качественная отработка проекта", из-за которой субподрядчик вынужден был приостанавливать работы в связи с обнаружением неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

Строительство нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в 2018 году. Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Аэропорт Южно-Сахалинска - международный аэропорт федерального значения. Он был введен в эксплуатацию в 1945 году.

Евразийский форум по развитию пассажирских маршрутов проходил в Красноярске с 7 по 9 июля. Одновременно с ним проходит и форум по развитию грузоперевозок.