Дорогу к нацпарку "Мещера" отремонтируют в Рязанской области

ТАСС, 9 июля. Участок дороги Спас-Клепики - Рязань, ведущей к национальному парку "Мещера", отремонтируют в Рязанской области. Об этом во вторник сообщается на сайте Минтранса региона.

"Трасса ведет к национальному парку "Мещера" - это один из наиболее посещаемых районов отдыха среди центральных областей России. На территории парка находятся места, связанные с Константином Паустовским и Сергеем Есениным, здесь обнаружены десятки памятников археологии, в том числе стоянки древнего человека: Черная гора, Владычинская, Шагара, Совка, Тюков городок, Деулинский могильник и другие. После окончания работ автодорога Спас-Клепики - Рязань будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении - 66,3 км", - говорится в сообщении.

Работы планируется завершить в августе 2019 года.

Всего по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Рязанской области на ремонт дорог в 2019 году направят 2,67 млрд рублей. Как ранее уточнили ТАСС в Минтрансе области, сегодня в нормативное состояние приведено только 21,9% региональных и межмуниципальных дорог. К 2024 году доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна составить не менее 42,76% (2 818,39 км), для этого предстоит отремонтировать 1 374,9 км дорог.