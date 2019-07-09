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Сбербанк и "Яндекс" прокомментировали новости о прекращении партнерства

Ранее издание The Bell заявило, что банк не был доволен тем, что маркетплейс "Беру" не выполнил поставленные на первый год KPI
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сбербанк считает, что все цели, поставленные перед маркетплейсом "Беру", созданным в рамках совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка, выполняются. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в социальной сети Facebook.

Накануне издание The Bell со ссылкой на пять источников сообщало, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ретейле, в частности, Сбербанк не был доволен тем, что маркетплейс "Беру" не выполнил поставленные на первый год KPI. Более того, два источника, близких к обеим компаниям или знакомых с ситуацией, утверждали, что партнеры уже предложили друг другу концепции прекращения сотрудничества, но решения об окончании совместного бизнеса пока нет.

"Мы гордимся компанией "Яндекс. Маркет" и ее командой, мы гордимся ее результатами и особенно результатами маркетплейса "Беру", который менее чем за год прошел больший путь, чем другие компании за 10-15 <…> Мы считаем, что Максим Гришаков - сильный СЕО успешной компании и все цели, которые мы ставили перед командой "Яндекс. Маркета", в том числе и по "Беру", выполняются", - сообщил он.

При этом Хасис отметил, что за все время партнерства "в "Яндекс. Маркете" ни разу не было случая, когда бы принялось какое-нибудь решение не единогласно". Кроме того, менеджмент "Яндекс. Маркета" свободен в выборе провайдеров любых сервисов, в том числе финансовых, добавил он.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" сообщили , что находятся в постоянном диалоге со своими партнерами. При этом, комментируя текущие результаты сотрудничества, отметили, что в "Яндексе" довольны маркетплейсом "Беру" и результатами совместной работы. "Мы довольны "Беру" <…> Мы видим, какой большой путь компания прошла с момента запуска в октябре прошлого года. Результат работы любого совместного предприятия в первую очередь зависит от эффективного диалога всех сторон. Мы довольны нашим общим результатом", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

В апреле 2018 года Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции (e-commerce). На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 млрд рублей. Тогда глава банка Герман Греф заявил, что рассчитывает создать на базе "Яндекс. Маркета" "российский Amazon".

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