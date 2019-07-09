Сбербанк и "Яндекс" прокомментировали новости о прекращении партнерства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сбербанк считает, что все цели, поставленные перед маркетплейсом "Беру", созданным в рамках совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка, выполняются. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в социальной сети Facebook.

Накануне издание The Bell со ссылкой на пять источников сообщало, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ретейле, в частности, Сбербанк не был доволен тем, что маркетплейс "Беру" не выполнил поставленные на первый год KPI. Более того, два источника, близких к обеим компаниям или знакомых с ситуацией, утверждали, что партнеры уже предложили друг другу концепции прекращения сотрудничества, но решения об окончании совместного бизнеса пока нет.

"Мы гордимся компанией "Яндекс. Маркет" и ее командой, мы гордимся ее результатами и особенно результатами маркетплейса "Беру", который менее чем за год прошел больший путь, чем другие компании за 10-15 <…> Мы считаем, что Максим Гришаков - сильный СЕО успешной компании и все цели, которые мы ставили перед командой "Яндекс. Маркета", в том числе и по "Беру", выполняются", - сообщил он.

При этом Хасис отметил, что за все время партнерства "в "Яндекс. Маркете" ни разу не было случая, когда бы принялось какое-нибудь решение не единогласно". Кроме того, менеджмент "Яндекс. Маркета" свободен в выборе провайдеров любых сервисов, в том числе финансовых, добавил он.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" сообщили , что находятся в постоянном диалоге со своими партнерами. При этом, комментируя текущие результаты сотрудничества, отметили, что в "Яндексе" довольны маркетплейсом "Беру" и результатами совместной работы. "Мы довольны "Беру" <…> Мы видим, какой большой путь компания прошла с момента запуска в октябре прошлого года. Результат работы любого совместного предприятия в первую очередь зависит от эффективного диалога всех сторон. Мы довольны нашим общим результатом", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

В апреле 2018 года Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции (e-commerce). На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 млрд рублей. Тогда глава банка Герман Греф заявил, что рассчитывает создать на базе "Яндекс. Маркета" "российский Amazon".