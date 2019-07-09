Аэропорт Южно-Сахалинска рассчитывает в 2019 году увеличить пассажиропоток на 5%

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска рассчитывает увеличить в этом году пассажиропоток на 5%. По итогам 2018 года аэропорт перевез 1 млн пассажиров, сообщил ТАСС в кулуарах Евразийского форума по развитию пассажирских маршрутов генеральный директор аэропорта Никита Полонский.

"У нас ежегодный прирост 4-5%. <…> У нас практически не было минусовых годов (с падением пассажиропотока, - прим. ТАСС), иногда он был очень мал. Сейчас он восстановился, и мы рассчитываем на прирост в 5%", - сказал Полонский, добавив, что по итогам 2018 года аэропорт впервые достиг пассажиропотока в 1 млн человек.

По его словам, прирост связан с эффективностью государственной программы субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке и с тем, что авиакомпания "Россия" увеличила частоту рейсов и емкость самолетов по направлению Москва - Южно-Сахалинск.

Аэропорт Южно-Сахалинска - международный аэропорт федерального значения. Он был введен в эксплуатацию в 1945 году.