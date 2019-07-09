Белгородский губернатор просит снять барьеры для промпарков в получении субсидий

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко обратился к правительству РФ с просьбой снять ограничение на предоставление субсидий промпаркам тех регионов, где имеются незавершенные объекты капитального строительства. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства по итогам совещания под председательством первого вице-премьера РФ Антона Силуанова.

"Евгений Савченко выступил с предложением устранить законодательные барьеры в отношении промышленных и индустриальных парков. По действующему законодательству субсидии из федерального бюджета не предоставляются субъектам Российской Федерации, имеющим на своих территориях объекты незавершенного капитального строительства, финансирование которых осуществлялось в рамках соглашений в предшествующих годах", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В ходе совещания глава региона сообщил, что в Белгородской области планируется создание сети промышленных парков. Два промпарка в регионе уже работают, постановление о создании третьего промышленного парка подписано в начале июля. В планах у правительства региона еще четыре аналогичных проекта.

"В настоящее время наши новые промышленные парки не могут претендовать на господдержку в 2020 и последующих годах до исполнения обязательств по строительству промышленного парка "Фабрика". Учитывая высокую социально-экономическую необходимость развития промышленных парков как площадок производственного роста и создания новых рабочих мест, просим правительство Российской Федерации рассмотреть возможность изменения действующего законодательства", - приводит пресс-служба слова Савченко.

Говоря о необходимых изменениях, глава Белгородской области предложил предоставить возможность индустриальным и промышленным паркам, ранее не получавшим господдержку по нацпроекту, претендовать на получение федеральных субсидий.