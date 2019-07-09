IBM закрыла сделку по покупке разработчика облачного софта Red Hat за $34 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Американская корпорация IBM завершила процедуру приобретения разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat, сумма сделки составила около $34 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении IBM.

"Приобретение завершено, однако [окно в] будущее открыто", - говорится в сообщении.

Стороны ранее достигли окончательного соглашения, которое предусматривает покупку IBM всех эмитированных акций Red Hat по цене "190 долларов за штуку, представляющих общую стоимость предприятия приблизительно в $34 млрд". Red Hat после закрытия сделки переходит в состав профильного подразделения компании.

Глава разработчика облачного ПО Джим Уайтхерст войдет в правление IBM и будет подчиняться непосредственно президенту корпорации Джинни Рометти. По ее словам, сделка превратит IBM в мирового лидера в сфере гибридных облачных технологий на фоне большинства конкурирующих компаний, вынужденных арендовать 80% компьютерных мощностей для сокращения расходов.

Еврокомиссия в конце июня пришла к заключению, что данная сделка соответствует законодательству Европейского союза о слияниях компаний, и одобрила ее.