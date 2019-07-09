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En+ Group 9 июля перерегистрировалась из Джерси на территорию России

Перерегистрация компании является одним из пунктов плана ее вывода из списка санкций США

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. En+ Group 9 июля получила уведомление от "Корпорации развития Калининградской области" о регистрации компании на территории России. Об этом говорится в сообщении En+.

"9 июля 2019 года акционерное общество "Корпорация развития Калининградской области" проинформировала общество, что, начиная с 9 июля 2019 года общество зарегистрировано в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний. Перерегистрация En+ на территорию Россию - один из пунктов плана вывода компании из списка санкций США.

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