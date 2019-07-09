МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Русский стандарт", говорится в сообщении агентства.

В Moody's отметили, что организация отзывает рейтинги по собственным причинам делового характера.

Как пояснили в "Русском стандарте", в конце 2015 года банк ушел с долговых рынков, в связи с чем была проведена переоценка своих потребностей в части поддержания рейтингов с учетом текущей рыночной и макроэкономической ситуации.

"В рамках оптимизации затрат, было принято решение продолжить поддержание публичных рейтингов только от одного международного агентства - S&P", - отметили в кредитной организации. Контракт с Moody's был прекращен в декабре 2015 года. "С тех пор Moody"s рейтинговала банк "Русский стандарт" бесплатно по собственной инициативе, не получая от банка данных, основываясь исключительно на публичной информации", - подчеркнули в банке.

На момент отзыва в Moody's оценивали долгосрочные рейтинги депозитов банка в иностранной и национальной валютах на уровне "Caa2", краткосрочные - "Not Prime", долгосрочные рейтинги рисков контрагента в иностранной и национальной валютах - "Caa1", краткосрочные - "Not Prime". Базовая и скорректированная оценки кредитоспособности банка находились на уровне "caa2". Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам был "стабильный".

Банк "Русский стандарт" имеет долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги S&P на уровне "B-/B", прогноз по рейтингам - "стабильный".