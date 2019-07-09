Правительство не планирует введение безлимитных автобанов

"Не будет, у нас нет таких планов", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о возможности введения "безлимита" на автобанах по примеру ФРГ.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует введение в стране автобанов без ограничения скорости по примеру Германии, заявил во вторник в интервью радиостанции " Говорит Москва " вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы полагаем, что у нас есть все возможности на трассах, которые являются дорогами высокой категории, увеличить скоростной лимит, там нет для этого ограничений никаких и это не влечет никаких опасностей, - добавил вице-премьер. - Это, конечно, разумная ответственность водителей, предел все равно будет".

Ранее сообщалось, что Минтранс проводит ревизию дорог в стране, чтобы поднять на некоторых из них лимит скорости с 90 км/ч до 110 км/ч. По информации газеты "Коммерсантъ", Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса РФ разработал проект нового стандарта, который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах.

Утвердить подготовленный по заказу Росавтодора документ планируется в августе, как уточняло издание, поднять скорость до 90-110 км/ч Федеральное дорожное агентство планирует на 44 участках федеральных дорог.