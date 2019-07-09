В парламенте Грузии заявили, что ожидают замедления роста экономики из-за проблем с РФ

ТБИЛИСИ, 9 июля. /ТАСС/. Ухудшение грузино-российских отношений входило в интересы оппозиционной партии "Единое национальное движение", из-за провокаций которой в ближайшие несколько месяцев республику ожидает замедление экономического роста. Об этом во вторник заявил спикер парламента страны Арчил Талаквадзе в интервью грузинской телекомпании "Имеди" .

"В эти месяцы нашему экономическому росту грозит сокращение как раз из-за того, что эти люди [члены "Нацдвижения"] сделали, устроив грязные провокации. То, какими будут последствия и как они отразятся на будущем Грузии, безопасности и возможности каждого нашего гражданина, будем судить по результатам", - сказал Талаквадзе.

По словам главы парламента, члены оппозиционной партии пытаются объяснить свои действия любовью к родине. "Они и сегодня продолжают оправдывать свои шаги псевдопатриотизмом. Ничего общего у этого нет с защитой интересов страны", - подчеркнул он.

С понедельника вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина от 21 июня, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.