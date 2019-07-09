Суд в Петербурге начал реструктуризацию долгов экс-совладельца ГК "Город" Ванчугова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области во вторник вынес определение о начале процедуры банкротства - реструктуризации долгов в отношении экс-совладельца группы компаний "Город" Максима Ванчугова, подозреваемого в обмане дольщиков, следует из решения суда.

"Информация о принятом судебном акте - определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов", - говорится в решении суда. Полный текст документа пока не опубликован.

Иск о банкротстве Ванчугова в суд подало акционерное общество "Такт", которое занимается бухгалтерским учетом. Заседание арбитража по иску неоднократно переносилось.

ГК "Город" строила в Петербурге жилкомплексы "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда", в 2014 году городские власти внесли часть корпусов в список проблемных, а в 2015 году ГУ МВД возбудило по обращению дольщиков уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК). Владельцами ГК были братья Руслан и Максим Ванчуговы, осенью 2015 году их задержала полиция; сначала им вменялось хищение 2,9 млрд рублей, но позже следствие уточнило ущерб - 1,2 млрд рублей. Максима Ванчугова также обвиняют в участии в хищениях из банков "Фининвест", "Евросиб" и создании ряда фирм-однодневок. По версии следствия, от его действий пострадали более 3 тыс. дольщиков.

На пресс-конференции президента Владимира Путина в декабре прошлого года к главе государства обратилась активистка Алла Андреева, ранее возглавлявшая инициативную группу дольщиков ГК "Город". Она заявила, что дольщиков заселили в недостроенные дома. После этого с Андреевой встречался врио губернатора Петербурга Александр Беглов.