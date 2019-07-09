Кабмин и компании с госучастием подпишут соглашения в присутствии Путина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин соберет в среду совещание по экономическим вопросам и примет участие в церемонии подписания соглашений о намерениях между правительством и крупнейшими организациями с государственным участием о развитии отдельных высокотехнологичных направлений.

Пресс-служба Кремля не сообщила повестку дня совещания, лишь уточнив, что к главе государства приглашены первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. Также Кремль пока не анонсировал, какие именно соглашения будут заключаться, но подписывать их в присутствии президента будут вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, руководители госкорпораций "Ростех" и "Росатом".

Во вторник, выступая на пленарной сессии саммита GMIS, Путин заявил, что государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития, готово сотрудничать и с частным бизнесом. Он напомнил о запуске масштабных научно-технологических программ по искусственному интеллекту, новым материалам, геномным технологиям, портативным источникам энергии, технологиям ее передачи и хранения.