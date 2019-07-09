Медведев обсудит с премьером Узбекистана торговое сотрудничество двух стран

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев проведет в среду в Москве переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Планируется, что на встрече "будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия", сообщил ТАСС источник в аппарате российского кабинета министров. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся 30 мая первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

Медведев и Арипов разговаривали по телефону 17 июня, когда также обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых на заседании Совместной комиссии. Она создана по решению президентов двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева для координации усилий по дальнейшему наращиванию двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и инновационно-технологического сотрудничества.

В конце мая в Ургенче состоялось первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. По его итогам стороны подписали 16 документов. В частности, было подписано несколько дорожных карт - по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, по реализации межправсоглашения о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях, по сотрудничеству в сфере здравоохранения на 2019-2020 годы.

Ранее Медведев подчеркивал, что Россия и Узбекистан являются друзьями и партнерами, а за последние несколько лет отношения двух стран получили очень мощный старт, появились новые инвестпроекты. Среди таких проектов российский премьер называл планы по строительству АЭС в Узбекистане.

"Узбекистан - стратегический партнер России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения носят традиционно дружественный характер, основываются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов, характеризуются интенсивным и доверительным диалогом на правительственном уровне, динамичным расширением областей сотрудничества", - отметил представитель аппарата правительства РФ.

Экономические и гуманитарные связи

Собеседник ТАСС обратил внимание на тот факт, что "Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ". "Взаимный товарооборот между странами демонстрирует уверенный рост, который по итогам 2018 года составил 20% - один из самых высоких показателей со странами СНГ", - констатировал источник в аппарате кабмина. По его данным, в январе-апреле 2019 года товарооборот России и Узбекистана составил $1442,6 млн и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,6%.

Представитель правительства подчеркнул, что "активно развивается взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", действует план мероприятий по выполнению межправительственной программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы.

"Особое внимание уделяется углублению сотрудничества в образовательной сфере. В частности, запланирована организация летней практики студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ташкенте и Самарканде и проведение Сибирским государственным институтом искусств имени Дмитрия Хворостовского мастер-классов по специальности "Графика" на базе Каршинского государственного университета", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что в 2018 году почти 8,5 тыс. узбекистанских абитуриентов поступили в российские вузы, а всего в России обучается более 29 тыс. студентов из этой страны.

"Русский язык в Узбекистане является языком межнационального общения, на нем публикуются законодательные акты и другие официальные документы. В стране действует 903 школы с русским языком обучения. Русский язык является обязательным для изучения в узбекистанских школах. Сохраняется его преподавание в 59 вузах республики и 11 их филиалах", - перечислил сотрудник аппарата правительства РФ. В Узбекистане проживает более 1 млн российских соотечественников.