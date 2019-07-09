Reuters: в Белом доме назвали конструктивными консультации США и Китая по торговле

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу назвал конструктивной телефонную беседу представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и главы Минфина Стивена Мнучина с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, Кадлоу отметил, что стороны обсуждают возможность проведения личной встречи.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что на нынешней неделе делегация США должна посетить Пекин для продолжения торговых переговоров. Решение об их возобновлении было достигнуто на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ китайская сторона выразила готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.