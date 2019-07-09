Новая навигационная система для гражданских судов может появиться в России в 2020 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полностью отечественная интегрированная навигационная система, предназначенная для обеспечения безопасности мореплавания гражданских судов различных типов, может появиться на российском рынке в 2020 году. Сейчас она проходит сертификацию, сообщили ТАСС в Группе "Кронштадт" (компания-разработчик).

"Основной отсечкой прохождения испытаний и возможности ее [системы] использования на судах является сертификация Российским морским регистром судоходства. На сегодняшний день основные компоненты, в частности электронная картографическая информационно-навигационная система и радиолокационный дисплей, переданы в аккредитованную российским морским регистром судоходства организацию на проверку соответствия действующим стандартам", - отметили в компании.

В Группе "Кронштадт" также подчеркнули, что предварительные заявки на закупку данной системы уже есть, продажа "в перспективе рассматривается с 2020 года" после прохождения сертификации.

Как уточнили в компании-разработчике, интегрированная навигационная система является кроссплатформенной, то есть может работать под управлением различных операционных систем, в том числе Astra Linux, которая входит "в список доверенных программ, которые можно в России применять".

Система включает в себя до 12 программных модулей, конкретное число которых при внедрении зависит от типа судна. Автоматизированные рабочие места должностных лиц включают различные сервисы - работу с электронными навигационными картами всех современных форматов, решение навигационных задач, отображение радарного видео и изображения с камер видеонаблюдения, автоматический мониторинг технических средств судна и другие.

Контроль за движением судна экипаж сможет вести с помощью планшета. "Планшеты используются для визуального наблюдения, при необходимости вмешательства нужно подняться на ходовой мостик", - пояснили в компании.

О навигации морских судов

Сейчас навигация морских судов осуществляется с помощью многофункциональной информационно-технической системы АИС. Она состоит из мобильных станций (транспондеров), цепи береговых АИС и другого оборудования. Система постоянно передает информацию о координатах, курсе, скорости, типе судна.