Власти США обсуждают продление лицензии Chevron на работу в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Власти США обсуждают возможность продления лицензии американской нефтегазовой компании Chevron на ведение деятельности на территории Венесуэлы. Об этом заявил во вторник журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

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Комментируя возможность продления лицензии компании на работу в Боливарианской Республике, он сообщил, что этот вопрос "находится в стадии обсуждения". "Chevron проделала отличную работу", - отметил Кадлоу, добавив, что компания уже давно ведет деятельность на территории Венесуэлы.

Ранее представители Chevron заявляли, что тесно взаимодействуют с властями США, чтобы иметь возможность продолжать работать в Венесуэле.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией против нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Срок лицензии, которая делает исключение для Chevron и позволяет ей работать в этой южноамериканской стране, истекает 27 июля.