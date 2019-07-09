WSJ: Байден заработал более $15 млн после ухода с поста вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден за два года после ухода со своего поста в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы заработал более $15 млн. Об этом свидетельствуют данные финансовой и налоговой отчетности претендента на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, которые приводит во вторник газета The Wall Street Journal .

Согласно опубликованной информации, за период с 2016 по 2018 год включительно Байден заработал $15,6 млн. Основными источниками дохода для него стали публичные выступления, продажи книг, написанных как им самим, так и его женой Джилл, а также преподавание в Университете Пенсильвании. При этом большую часть указанной суммы бывшему вице-президенту удалось заработать в первый год после того, как он вместе с Обамой в январе 2017 года покинул Белый дом.

Издание отмечает, что доходы Байдена за два года более чем втрое превысили доходы его семьи за период с 2004 по 2016 годы. В декларации также указывается, что в 2017 году чета Байденов пожертвовала порядка $1 млн на благотворительность, однако эта сумма сильно сократилась - до $276 тыс. - годом позднее. Ранее сообщалось о том, что Байден собрал за два с лишним месяца - с конца апреля по июнь этого года включительно - $21,5 млн добровольных пожертвований на предвыборную кампанию.

Байден и еще 19 членов Демократической партии США 26-27 июня приняли участие в первых теледебатах, состоявшихся в Майами (штат Флорида). Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.