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СМИ: компания Bombardier уволит половину сотрудников на одном из предприятий в Канаде

Как сообщает CBC, речь идет о 550 работниках компании в городе Тандер-Бэй

ОТТАВА, 10 июля. /ТАСС/. Канадская машиностроительная компания Bombardier уволит ровно половину сотрудников - 550 человек - на своем предприятии в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в федеральном правительстве.

Информацию об увольнении работников, не называя конкретных цифр, подтвердила министр транспорта провинции Онтарио Каролин Малруни.

"Наше правительство уже поговорило с руководством Bombardier и выразило наше разочарование этим решением компании", - сказала она. Малруни добавила, что региональные власти призывают Bombardier "достигнуть соглашения с правительством Онтарио о сохранении рабочих мест в Тандер-Бэй". На предприятии компании в этом городе собираются вагоны для метро.

Bombardier является крупнейшим в мире производителем пассажирских поездов и одним из лидеров в сборке гражданских самолетов. Согласно данным на сайте компании, на нее работают более 68 тыс. человек. Предприятия Bombardier расположены в 28 странах. По итогам 2018 года доходы фирмы составили $16,2 млрд.

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