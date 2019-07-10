Рабочая группа администрации Приморья и "Газпрома" займется газификацией края

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края и ПАО "Газпром" создали рабочую группу, которая займется планом газификации региона. Об этом на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума во Владивостоке в среду заявила первый вице-губернатор региона Вера Щербина.

"Газификация всего региона [Приморья] составляет всего 2,5%. Мы озабочены этой проблемой, и мы создали вместе с "Газпромом" рабочую группу, которая как раз будет заниматься вопросами газификации Приморского края. Также мы рассматриваем возможности применения углеводородов, чтобы развивать экономику Приморского края", - сказала Щербина.

Ранее о намерении создать такую группу заявлял губернатор Приморья Олег Кожемяко. Также, по его словам, крупные города юга региона будут газифицированы в 2019-2020 годах. Кроме того, в планах на предстоящие три года - работы по газификации городов Фокино и Находки, где газ должен быть подан на судоремонтный завод.

Объем потребления газа в Приморском крае планируется увеличить к 2025 году в девять раз - до 9 млрд куб. м. Сегодня объем потребления составляет 1 млрд куб. м. газа.

Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке в среду, он проходит на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уже в четвертый раз. Форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области. Более 300 участников в течение двух дней будут обсуждать разработку нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, "Силы Сибири", развитие Сахалинского центра газодобычи, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и другие проекты.