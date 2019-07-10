Павильон Приамурья на выставке "Улица Дальнего Востока" ВЭФ будет трехэтажным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Приамурья планируют представить достижения региона на выставке "Улица Дальнего Востока" V Восточного экономического форума (ВЭФ) на трех уровнях презентационного павильона, сообщил в среду на пресс-конференции в региональном правительстве директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

"Павильон региона будет представлен в трех уровнях. Это говорит о нестандартности принимаемых решений, особом статусе проектов и стремительном развитии инвестиционного процесса в экономике региона", - сказал Пузанов.

По его словам, на каждом уровне павильона будут представлены достижения региона. Первый этаж посвятят теме развития газохимии совместно с партнерами и крупными инвесторами. Второй этаж будет отведен под традиционную экономику области и образы будущего, связанные с развитием российско-китайских отношений. Здесь презентуют "Трансграничная Агломерация Благовещенск - Хэйхэ". Ключевыми ее объектами являются автомобильный мост Россия - Китай через реку Амур и канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ.

Третий этаж отведен под зону отдыха и переговоров.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой проходит презентация дальневосточных регионов.