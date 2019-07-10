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ВЭФ-2019

Павильон Приамурья на выставке "Улица Дальнего Востока" ВЭФ будет трехэтажным

Как отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций, на каждом уровне павильона будут представлены достижения региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Приамурья планируют представить достижения региона на выставке "Улица Дальнего Востока" V Восточного экономического форума (ВЭФ) на трех уровнях презентационного павильона, сообщил в среду на пресс-конференции в региональном правительстве директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

"Павильон региона будет представлен в трех уровнях. Это говорит о нестандартности принимаемых решений, особом статусе проектов и стремительном развитии инвестиционного процесса в экономике региона", - сказал Пузанов.

По его словам, на каждом уровне павильона будут представлены достижения региона. Первый этаж посвятят теме развития газохимии совместно с партнерами и крупными инвесторами. Второй этаж будет отведен под традиционную экономику области и образы будущего, связанные с развитием российско-китайских отношений. Здесь презентуют "Трансграничная Агломерация Благовещенск - Хэйхэ". Ключевыми ее объектами являются автомобильный мост Россия - Китай через реку Амур и канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ.

Третий этаж отведен под зону отдыха и переговоров.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой проходит презентация дальневосточных регионов.

Теги
РоссияАмурская областьВЭФ-2019
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