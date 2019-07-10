Добычу нефти на Аяшском месторождении в Сахалинской области планируют начать до 2026 года

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Начало промышленной добычи нефти на Аяшском месторождении в Охотском море, являющемся частью проекта "Сахалин-3", запланировано на 2025-2026 годы. Об этом в среду сообщил генеральный директор компании "Газпромнефть-Сахалин" Денис Крылов во Владивостоке на пленарной сессии Восточного нефтегазового форума.

"Стандартная разработка месторождений и определение вариантов обустройства в мировой практике занимает от пяти до семи лет. Если двигаться по утвержденной дорожной карте, то мы можем ожидать добычу (на Аяшском месторождении) к 2029-2030 годам, однако перед нами поставлена более агрессивная задача. Сегодня мы прорабатываем варианты добычи, ставя себе задачу начать ее в 2025-2926 годы", - сказал Крылов.

Аяшский лицензионный участок расположен в северо-восточной части шельфа Сахалина в 55 км от береговой линии. Глубина моря там - до 90 м. На участке проведены сейсморазведочные работы объемным методом на площади 2150 кв. км.

"Газпромнефть-Сахалин" - дочерняя компания "Газпром нефти". Основной вид деятельности - разведка и разработка морских месторождений нефти и газа. Компания является оператором геологоразведочных работ на Долгинском нефтяном месторождении, Северо-Западном лицензионном участке, Хейсовском лицензионном участке, Северо-Врангелевском лицензионном участке, а также Аяшском лицензионном участке в Охотском море.

Восточный нефтегазовый форум открылся в среду, он проходит на площадке Дальневосточного федерального университета. Посвящен реализации стратегических нефтегазовых проектов от Красноярского края до Сахалинской области. Более 300 участников будут обсуждать перспективы разработки таких нефтегазовых месторождений, как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, трубопровода "Сила Сибири", развитие Сахалинского центра газодобычи, офшорные проекты геологоразведки и добычи.