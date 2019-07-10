В Хабаровском крае создадут предприятие для развития газоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края создадут предприятие для развития газоснабжения региона. Об этом сообщил председатель комитета правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса Владимир Белов, выступая на Восточном нефтегазовом форуме, который открылся в среду во Владивостоке.

"Будем создавать краевое предприятие, условно называем его "Крайгаз". Предприятие займется привлечением частных инвестиций в газификацию природным газом жилого фонда. Также [оно] займется переводом многоквартирных жилых домов со сжиженного углеводородного газа на природный газ из-за сильной разницы в цене между ними, обеспечением населения сжиженным углеводородным газом - сейчас эту функцию несет "Газэнергосеть", но мы не всегда находим с ней понимание как по цене услуги, так и по качеству", - сказал Белов.

Он сообщил, что сейчас уровень охвата края природным газом составляет 18%, показатели по сжиженному углеводородному газу выше. Регион планирует постепенно снижать использование сжиженного углеводородного газа, чтобы уменьшать финансовую нагрузку для населения и предприятий.

Темпы газификации региона природным газом, добавил Белов, составляют всего 0,3-0,5% в год. "Хотелось бы гораздо более высоких темпов, есть план достичь уровня газификации в 30% через пять лет, но для этого краю необходимо направлять на развитие газификации около 1 млрд рублей ежегодно. Сейчас вкладывается порядка 200 млн рублей", - сказал Белов, он пояснил, что "Газпром" строит газораспределительные станции и газопроводы, а край - распределительные сети. Компания опережает регион в части ввода объектов.

Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке проходит на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уже в четвертый раз. Форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области. Более 300 участников в течение двух дней обсудят разработку нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, "Силы Сибири", развитие Сахалинского центра газодобычи, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и другие проекты.