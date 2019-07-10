"Ведомости": "Роснефть" может получить льготы на развитие арктического кластера

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова могут получить льготы на развитие кластера из четырех месторождений в Арктике. Об этом в среду пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"[Компании] готовы создать единый арктический кластер из четырех месторождений с общими ресурсами 1,9 млрд т нефти - принадлежащих "Роснефти" Тагульского, Сузунского, Лодочного месторождений и Пайяхского месторождения "Нефтегазхолдинга", - пишет издание, отмечая также, что для этого им понадобятся крупные налоговые льготы.

С просьбой о льготах компании обратились к президенту РФ Владимиру Путину весной, тот одобрил поддержку их совместного проекта, рассказали собеседники "Ведомостей".

По информации источников издания, компании просили льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По словам одного из собеседников, "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" предложили снизить НДПИ на всех их месторождениях, обязуясь высвободившуюся сумму инвестировать в разработку арктического кластера. Другой чиновник и консультант одной из этих компаний соообщил, что в правительстве рассматривается законопроект о снижении НДПИ на 85% для новых месторождений кластера. Трое собеседников "Ведомостей" говорят, что прорабатывается возможность обнулить НДПИ и налог на прибыль для этих месторождений, пока совместное предприятие (СП) не выйдет на внутреннюю норму доходности 17,3%.

СП "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" еще не создано, рассматриваются различные варианты - с привлечением финансового партнера и без него. Первоначальные инвестиции в проект и начало добычи нефти должны составить $10 млрд, добавили источники издания.

Представители "Роснефти", "Нефтегазхолдинга", Минэнерго, Минфина и курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Козака не ответили на вопросы "Ведомостей".