Президент Южной Кореи призвал корпорации готовиться к продлению санкций Японии

ТАСС, 10 июля. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал руководителей корейских корпораций готовиться к продлению Японией экспортных ограничений.

"Несмотря на наши дипломатические усилия, сохраняется вероятность затягивания сложившейся ситуации. Однако необходимо подготовиться к любому развитию событий", - приводит в среду агентство Reuters заявление Мун Чжэ Ина.

Глава государства отверг утверждения Японии о том, что Южная Корея якобы поставляла высокотехнологичные компоненты в КНДР в обход санкций ООН.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Токио ввел экспортные ограничения в политических целях, чтобы нанести ущерб экономике Южной Кореи. Он также отметил, что "правительство Республики Корея намерено добиться отмены торговых санкций и принять ответные меры".

Встреча южнокорейского президента с руководителями 30 крупнейших корпораций страны была посвящена ситуации с решением Токио ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею. Ограничительные меры вступили в силу 1 июля.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.