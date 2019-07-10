Первый поезд по новым станциям подземки Петербурга пустят 19 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пробный поезд по новым станциям в петербургской подземке - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" на Фрунзенском радиусе пустят 19 июля, сообщил в среду на совещании в Смольном генеральный директор "Метростроя" Николай Александров.

"18 июля мы подаем напряжение на контактный рельс, 19 [июля] у нас пробный поезд", - сказал Александров.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов также попросил Адександрова еще раз подтвердить журналистам, присутствующим на совещании, что станции будут сданы в срок - к 1 сентября. "Пока в соответствии с графиком, понимание у нас есть, то, что к 1 сентября мы метрополитену передадим эту линию", - отметил в свою очередь Александров.

На совещании о ходе строительства станций также доложил вице-губернатор города Эдуард Батанов, который отметил, что общая готовность объектов составляет 84%. На станциях в настоящее время ведут работы более 1 тыс. специалистов. По его словам, большое внимание будет также уделено благоустройству территории вокруг вестибюлей станций, которое будут делать, ориентируясь на мнение жителей близлежащих районов города.

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской пятой линии метрополитена, он включает в себя три станции - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", линия проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчино. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров. Стоимость строительства станций - около 34 млрд рублей. В настоящее время, по словам Батанова, освоено 83% из этой суммы.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.