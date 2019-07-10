Uber запустил в Нью-Йорке сервис вертолетного такси в аэропорт

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. Американская компания Uber запустила Нью-Йорке сервис по доставке клиентов в международный аэропорт имени Джона Кеннеди с помощью вертолетного такси. Как сообщил во вторник телеканал CNN, новый сервис получил название Uber Copter.

Перелет, стоимость которого составит $200 за человека в один конец, будет осуществляться со взлетно-посадочной площадки, расположенной в нижней части Манхэттена. Услугой можно будет воспользоваться по будням во время часов-пик, а забронировать ее можно будет как непосредственно в день поездки, так и заранее - в течение пяти дней. Создатели сервиса утверждают, что поездка, которая на обычном такси длится в среднем около часа, но может отнять и больше времени в случае сильной загруженности дорог, займет в случае с вертолетом порядка 8 минут.

Телеканал информирует, что для осуществления перелетов Uber заключил сотрудничество с компанией HeliFlite, которая предоставит свои вертолеты и пилотов. При этом в компании отметили, что клиентам для того, чтобы воспользоваться услугой не нужно будет устанавливать на свой смартфон какие-либо дополнительные приложения - функция "вызова" вертолета будет предлагаться автоматически при выборе поездки в аэропорт и в случае, если пользователь из аэропорта направляется в нижнюю часть Манхэттена. На борт будет разрешено взять один элемент багажа, например, чемодан и одну сумку, предназначенную для ручной клади. Ранее сообщалось, что услуга будет доступна для держателей платиновых и бриллиантовых карт программы лояльности Uber.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.