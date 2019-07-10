Bloomberg: PPF Group продала 4,5% акций Polymetal

ТАСС, 10 июля. PPF Group Петра Келлнера продала в ходе ускоренного сбора заявок около 21 млн акций Polymetal по цене в £9,66 за бумагу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Размещенный объем составляет примерно 4,5% капитала Polymetal, после сделки PPF будет владеть примерно 6,5% акций компании.

На фоне появления информации о сделке акции Polymetal на 10:15 мск подешевели на 5,25% на Московской бирже, до 757,7 рубля за бумагу.

PPF Group вошла в капитал Polymetal в 2008 году, купив кипрскую компанию Pearlmoon Ltd., которой принадлежало 24,9% Polymetal. С тех пор группа постепенно снижала долю в Polymetal. PPF инвестирует в широкий спектр отраслей, в том числе, банковские и финансовые услуги, телекоммуникации, машиностроение, биотехнологии, недвижимость, а также страхование и сельское хозяйство. Группа работает на территории Европы, Азии, а также США, объем активов на конец 2018 года превысил €45 млрд.

О компании

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. В 2018 году компания произвела 1,56 млн унций золотого эквивалента. Крупнейшими акционерами Polymetal являются группа ИСТ Александра Несиса (27%).