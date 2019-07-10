Ростех и LG разработали окно-дисплей для транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) и LG Electronics разработали инновационное стекло с прозрачной OLED-матрицей, "окно-дисплей" может заменить остекление в поездах, на вокзалах и в других местах, говорится в сообщении Ростеха.

Разработка представлена на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. "Интерактивные прозрачные дисплеи инновационный продукт, который можно использовать для трансляции медиаконтента любого формата на поверхности окон и дверей. По необходимости окно может переключаться из режима прозрачности в режим цветного дисплея. В "окнах-мониторах" используется матрица на органических светодиодах с прозрачностью 38% с двух сторон. Управление осуществляется удаленно с операторского пульта и напрямую посредством сенсорной поверхности", - отмечается в сообщении.

В первую очередь компании планируют применить новый продукт на железнодорожном транспорте.

Главной производственной площадкой совместного проекта в России станет Лыткаринский завод оптического стекла, являющийся ведущим российским производителем высокотехнологичных изделий из стекла, в частности стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов и т. д.