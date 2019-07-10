Совфед одобрил закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, который, в частности, снижает оценку поступления нефтегазовых доходов относительно первоначального прогноза.

Согласно принятому закону, доходы бюджета в 2019 году составят 20 трлн 175 млрд рублей, что на 205,6 млрд рублей больше принятого ранее закона о бюджете. Расходы составят 18 трлн 294 млрд рублей, что на 256,5 млрд рублей больше ранее запланированного объема за счет соответствующего увеличения поступления ненефтегазовых доходов. Профицит федерального бюджета заложен на уровне 1 трлн 881 млрд рублей против действующего профицита в объеме 1 трлн 932 млрд рублей - он снижается на 50,9 млрд рублей и составит 1,7% ВВП.

При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, прогнозный уровень инфляции не изменился - он составляет величину не выше 4,3%. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления - до 65,1 рубля за доллар с 63,9 рубля за доллар. Закон устанавливает, что по решению правительства на социально ориентированные некоммерческие организации, организации кинематографии, политические партии может не распространяться требование о необходимости возврата в доход федерального бюджета остатков предоставленных им бюджетных средств.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на конец 2019 года увеличится за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года, и курсовой разницы, составит 8 трлн 404,6 млрд рублей.

Оценка поступления нефтегазовых доходов в 2019 году снижена относительно первоначального прогноза на 58,7 млрд рублей в связи с корректировкой прогнозных объемов добычи и экспорта углеводородного сырья и нефтепродуктов, а также с учетом существенного снижения цены на нефть в конце 2018 года. Прирост ненефтегазовых доходов на 264,3 млрд рублей выше прогнозного обусловлен поступлением НДС (+129,6 млрд рублей), налога на прибыль организаций (+165,6 млрд рублей, в результате роста прибыли прибыльных организаций, преимущественно в секторах нефтедобычи, нефтепереработки и металлургии), доходов, связанных с импортом (на фоне роста стоимостных объемов в рублевом выражении).