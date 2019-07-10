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Кудрин сомневается в росте ВВП на уровне 1,3% к концу года

Глава Счетной палаты отметил, что показатель за первый квартал - 0,5%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сомневается в том, что ВВП России сможет достичь прогнозируемого правительством темпа роста в 1,3% по итогам 2019 года.

"Сохраняются в прогнозе темпы роста 1,3%, но напомню, что в первом квартале у нас темпы роста 0,5%, и первый квартал к четвертому кварталу вообще снижался темп роста, поэтому достижение 1,3% показателя в течение года будет пока в зоне риска", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил, что ожидает ускорения роста ВВП РФ во втором полугодии 2019 года, а ниже темпы роста экономики в начале текущего года были ожидаемыми. Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту экономики РФ по итогам 2019 года на уровне 1,3%. В 2020 году рост ВВП составит 2% и продолжит ускорение до уровня 3,3% по итогам 2024 года.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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