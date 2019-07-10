Кудрин считает оптимистичным прогноз по росту доходов россиян в 2019 году на 1%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Прогноз Минэкономразвития по росту реальных располагаемых доходов населения РФ в 2019 году на уровне 1% выглядит оптимистично, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Также оптимистичным слишком предполагается прогноз темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения на уровне 1%. Казалось бы, не так много 1%, но в I квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Кудрин также выразил сомнение в достижении показателя по сокращению уровня бедности в РФ в 2019 году до 12% от общей численности населения страны.

"В этом году в рамках прогноза изначально предполагалось сократить численность бедных с 12,9% до 10,5% от всего количества населения. Сейчас в обоснование данного проекта этот показатель снижен до 12%. Это тоже немало - на 1,5 млн предполагается снизится количество бедных у нас в стране в этот год. Но здесь пока остается под вопросом выполнение некоторых макропоказателей, которые должны по сути являться основанием для даже этой более скромной цели", - считает он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения в 2019 году выйдут в положительную область с ростом на 1% в годовом выражении и продолжат расти. В среднем за период 2019-2022 годов рост показателя составит 1,8%, а за 2019-2024 годы - 2%. В базовом варианте прогноза в целом за 2019-2022 годы показатель увеличится на 7,2%, за 2019-2024 годы - на 12,3%.