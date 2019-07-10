Продажа ювелирных изделий онлайн в России может быть узаконена весной 2020 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ рассчитывает, что законопроект, устраняющий ограничения на продажу изделий из драгметаллов в интернете, будет принят Госдумой в весеннюю сессию 2020 года. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Алексей Моисеев.

Свободная реализация драгоценных материалов и камней запрещена указом президента РФ N179 от 22 февраля 1992 года, из-за чего онлайн-продажи в настоящее время ограничены.

"Там целый ряд вопросов, связанных с Росфинмониторингом и прочими. Мы убеждены, что наше дело правое и онлайн-покупки, конечно, должны быть обеспечены. Я считаю, что российские компании в этом смысле проигрывают, поэтому почему бы этого не сделать. Там есть много вопросов, мы движемся, но не очень быстро, - пояснил Моисеев, отвечая на вопрос журналистов о том, когда могут быть разрешены продажи ювелирных изделий в интернете. - Я думаю, реалистично - это весна следующего года. Весенняя сессия 2020 года".

Законопроект, разрешающий продажу ювелирных изделий дистанционным способом, был размещен Минфином РФ на портале проектов нормативных правовых актов 9 июля.