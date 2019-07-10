Кремль считает преждевременным говорить о возобновлении полетов в Грузию

"Наличие ограничения на полеты, запрет полетов - это абсолютно вынужденная мера, соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация нормализовалась для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений исчезла, вот тогда будет время для анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно", - заявил журналистам представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что возобновление полетов в Грузию нельзя исключать. "Конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет, но сейчас пока, с учетом такой сильной поляризации, причем, с экстремистскими оттенками, поляризации грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями, существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков обратил внимание, что царящие в Грузии антироссийские настроения логично привели к широкой общественной реакции. При этом он подчеркнул, что лексика, звучащая в ответных выпадах на российском телевидении не является зоной ответственности политиков из РФ. "Чудовищные русофобские выводы неминуемо ведут к широкой общественной реакции, - сказал он. - Вы видите, такая единодушная позиция занята и нашими народными избранниками - парламентариями, вы видите, что просто граждане достаточно гневно на это реагируют, поэтому это абсолютно, скажем так, разные измерения". "Одно дело - целенаправленные выпады, а другое дело - общественная реакция на это", - добавил в заключение Песков.