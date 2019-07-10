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Минфин РФ не будет продлевать действие единого налога на вмененный доход после 2020 года

Такое решение обусловлено использованием бизнесом ЕНВД для уклонения от налогов
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не рассматривает возможность продления единого налога на вмененный доход (ЕНВД) из-за его использования бизнесом для уклонения от налогов. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом ЕНВД применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. При этом плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).

"Мы не рассматриваем возможность продления, потому что ЕНВД оказался не самым эффективным с точки зрения работы режимом. Через ЕНВД, мы видим, происходит существенное уклонение от уплаты налогов", - сказал Силуанов.

Он пояснил, что правительство с Минфином договорились начать разъяснительную работу с участниками режима ЕНВД о безболезненном переходе на другие налоговые режимы: для индивидуальных предпринимателей или для самозанятых. "Следует подготовить вместе с налоговой службой все необходимые разъяснения, как закрывать режим и открывать новые предприятия, чтобы для бизнеса, который сейчас работает в этом режиме, не было дискомфорта и каких-либо неожиданностей при отмене", - добавил первый вице-премьер.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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