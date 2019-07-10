Песков: госкомпании должны стать опорными кластерами для развития высоких технологий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Соглашения о намерениях между правительством и крупнейшими организациями с государственным участием о развитии отдельных высокотехнологичных направлений призваны положить начало созданию на базе этих компаний опорных кластеров в этой сфере. Такое пояснение дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя график Владимира Путина на среду.

Глава государства будет присутствовать на церемонии подписания этих соглашений.

"Речь идет о том, что крупные организации с госучастием станут опорными кластерами для разработки и реализации дорожных карт по разработке и внедрению высокотехнологичных направлений", - сказал Песков.

Говоря о запланированном на этот день совещании у президента по экономическим вопросам, пресс-секретарь отметил, что на нем планируется провести "анализ того, что сейчас происходит, и какие перспективы" развития экономики.

Пресс-служба Кремля ранее уточнила, что к главе государства приглашены первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Кремль пока не анонсировал, какие именно соглашения будут заключаться, но подписывать их в присутствии президента будут вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, руководители госкорпораций "Ростех" и "Росатом".

Во вторник, выступая на пленарной сессии саммита GMIS, Путин заявил, что государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития, готово сотрудничать и с частным бизнесом. Он напомнил о запуске масштабных научно-технологических программ по искусственному интеллекту, новым материалам, геномным технологиям, портативным источникам энергии, технологиям ее передачи и хранения.