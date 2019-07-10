{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума ввела альтернативные санкции за неточные декларации муниципальных депутатов

Все поправки вносятся в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект об альтернативных мерах ответственности за ошибки в декларации муниципальных депутатов. Авторами документа выступили депутаты нижней палаты и члены Совета Федерации во главе с его вице-спикером Андреем Турчаком.

Поправки вносятся в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Суть их заключается в введении альтернативных мер ответственности для депутатов органов местного самоуправления за представление неполных или неточных сведений о своих доходах и расходах.

Сейчас неточность или опечатка в декларации влечет за собой сдачу мандата. Однако, как отмечают авторы в пояснительных материалах, это приводит к массовым сложениям полномочий муниципальных депутатов во многих субъектах РФ. Новые же меры ответственности аналогичны тем, что применяются к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.

Теперь за допущенные несущественные неточности в декларации может последовать предупреждение либо освобождение депутата от должности в своем представительном органе с лишением права занимать посты до прекращения полномочий. Среди других санкций - освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе до их прекращения, запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования и запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

Порядок принятия решений о применении данных мер определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.

При этом сохраняется возможность досрочно прекратить полномочия депутата, если были допущены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства.

Теги
Россия
Минфин РФ не будет продлевать действие единого налога на вмененный доход после 2020 года
Такое решение обусловлено использованием бизнесом ЕНВД для уклонения от налогов
Читать полностью