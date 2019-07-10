{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЭБ.РФ может профинансировать гидроэнергетические проекты в Узбекистане на €280 млн

Также корпорация планирует в ближайшие три года поставить в страну поезда для ташкентского метро и оборудование для электроэнергетики

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ рассматривает возможность финансирования гидроэнергетических проектов в Узбекистане размером до €280 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"В настоящее время ВЭБ.РФ также рассматривает сотрудничество по перспективным гидроэнергетическим проектам в Узбекистане. Объем поддержки со стороны госкорпорации может составить до €280 млн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВЭБ.РФ и ее дочерняя структура "Российский экспортный центр" уже оказали поддержку экспорту в Узбекистан на сумму более €1 млрд. При этом объем финансирования по новым кредитным соглашениям ВЭБ.РФ, который будет предоставлен в ближайшие три года на поддержку поставок российской высокотехнологичной продукции в Узбекистан, составляет €174 млн. Среди проектов - поставка поездов для ташкентского метро и оборудования для электроэнергетики.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" принимает активное участие в развитии двустороннего торгово-экономического взаимодействия с Узбекистаном. Речь в первую очередь идет о реализации проектов в сфере электроэнергетики и инфраструктуры городской среды на территории этой страны. Наш финансовый партнер в Узбекистане - Национальный банк внешнеэкономической деятельности, с ним мы развиваем многоплановое сотрудничество, в том числе по линии Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее, в конце мая 2019, в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан между ВЭБ.РФ и Узнацбанком был подписан кредитный договор о финансировании проекта поставки пяти поездов для ташкентского метро с лимитом выдачи в размере €22,14 млн сроком до 10 лет.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичУзбекистанРоссия
Совфед одобрил закон о борьбе с театральными спекулянтами
Основная цель закона - прекращение незаконной перепродажи билетов по цене, многократно превышающей указанную ранее
Читать полностью