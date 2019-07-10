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Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год до 1,4%

При этом оценка роста экономики на 2019 год осталась прежней

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) понизила оценку роста экономики еврозоны на 2020 год на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим, весенним прогнозом - до 1,4%. Об этом говорится в промежуточном летнем экономическом прогнозе ЕК, обнародованном в среду в Брюсселе.

При этом оценка роста экономики на текущий год осталась прежней - 1,2%.

Что касается инфляции в зоне евро, то прогноз сокращен на 0,1 п.п. - до 1,3% на текущий и 2020 годы.

"Ожидавшийся ранее рост в текущем году теперь выглядит слабее, так как глобальный производственный цикл еще не достиг дна, а перспективы торговли и инвестиций все еще омрачены протекционизмом и неопределенностью", - отмечается в заявлении ЕК.

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