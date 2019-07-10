Росимущество будет отчитываться перед Минэкономразвития о внедрении KPI в госкомпаниях

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития обяжет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ежеквартально отчитываться о внедрении ключевых показателей эффективности (KPI) в госкомпаниях и их дочерних обществах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Соответствующая мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием.

"Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности предприятиями, доля участия государства в которых превышает 50%. Соответствующее распоряжение Минэкономразвития обяжет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ежеквартально отчитываться о внедрении КПЭ в госкомпаниях и их дочерних обществах", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко.

"Новые методические указания правительства к внедрению КПЭ в госкомпаниях требуют и нового уровня контроля. В настоящее время нас этот уровень не устраивает. Новые формы отчета позволят нам уже на ранних стадиях обратить внимание на компании с плохим финансовым положением, сформировать планы по их оздоровлению. Также Росимущество будет представлять нам информацию о советах директоров, где КПЭ не были внедрены. Возможно, будем формировать реестр нежелательных членов советов директоров", - прокомментировала данное решение МЭР замминистра.

Кроме того, Росимуществу поручено собирать информацию о компаниях, в которых невозможно внедрить KPI из-за отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности, поскольку фирма находится в процессе реорганизации, ликвидации или введения процедуры банкротства, добавили в министерстве.

По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров.