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Бывший глава "ВТБ страхования" Гальперин в ближайшее время возглавит "Росгосстрах"

Геннадий Гальперин приступил к работе в "Росгосстрахе" в качестве главного исполнительного директора компании

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный директор "Росгосстраха" Николаус Фрай в ближайшее время передаст полномочия новому руководителю компании - бывшему генеральному директору "ВТБ страхования" Геннадию Гальперину, он назначен главным исполнительным директором страховщика. Об этом сообщает пресс-служба материнского банка "Росгосстраха" "Открытие".

"Геннадий Гальперин приступил к работе в "Росгосстрахе" в качестве главного исполнительного директора компании. В должность генерального директора ПАО СК "Росгосстрах" он вступит после завершения предусмотренной законодательством процедуры согласования и утверждения", - говорится в сообщении.

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