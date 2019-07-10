Эксперты Совбеза РФ предложили внедрить в госуправление анализ больших данных

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности России предлагают внедрить в практику государственного управления анализ больших данных для более эффективной оценки последствий принимаемых мер. Речь об этом шла на заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при СБ РФ.

"В связи с развитием цифровых технологий предложено внедрить в практику государственного управления инструменты имитационного моделирования и анализа больших данных для проведения предварительной качественной и количественной оценки последствий реализации планируемых мер в той или иной сфере", - сообщили в пресс-службе Совбеза. "По мнению экспертов Совета безопасности РФ, такие научно-технологические решения смогут выявлять и упреждать острые кризисные ситуации в национальной экономике", - отмечается в сообщении.

"На заседании также подчеркивалось, что задача повышения конкурентоспособности национальной экономики должна стать связующим элементом при разработке и корректировке как документов стратегического планирования социально-экономического развития страны, так и стратегий, доктрин, основ и концепций в сфере обеспечения национальной безопасности", - отметили в пресс-службе. При этом участники совещания обратили внимание на важность баланса ресурсов для достижения целей социально-экономического развития и решения задач по нейтрализации внешних и внутренних угроз и вызовов национальной безопасности России.